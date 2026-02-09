Kompany von Ilzer beeindruckt: „Habe gesehen, was er bei Sturm geleistet hat“

Nach dem 5:1-Sieg des FC Bayern gegen Hoffenheim hat TSG-Trainer Christian Ilzer ein besonderes Lob von Bayern-Trainer Vincent Kompany erhalten. Auf der Pressekonferenz nach der Partie wurden beide Trainer auf eine Szene unmittelbar nach dem Pausenpfiff angesprochen.

Kompany ging nach Abpfiff der turbulenten ersten Hälfte direkt zu Ilzer und suchte das Gespräch mit dem ehemaligen Sturm-Trainer. Auf der PK nach dem Spiel klärten beide Trainer die Szene auf und äußerten ihre Wertschätzung füreinander.

Ilzer äußerte sich wie folgt zur Szene mit Kompany: „Er ist genauso ein Gewinner-Typ wie ich es bin. Wenn das Ergebnis mal nicht passt, geht es ihm genauso zu Herzen wie mir. Dann haben beide eine emotionale Bank. Von diesen Emotionen lebt ein Fußballspiel auch. Da gab es dann ein paar Kleinigkeiten, die wir ausgesprochen haben. Dass er direkt zu mir kommt und das mit mir bespricht, zeugt von seinem großen Charakter. Deshalb ist er auch ein Menschenfänger und so erfolgreich. Ich wünsche ihm nur das Beste.“

HIGHLIGHTS | Bayern München – TSG Hoffenheim | 21. Spieltag

Kompany gibt Lob an Ilzer zurück

Ilzers warme Worte wurden von den Journalisten kurz darauf an Bayern-Trainer Kompany weitergegeben. Dieser lobt die bisherige Karriere von Ilzer und zeigte sich von dessen guter Arbeit bei Sturm Graz und nun bei Hoffenheim beeindruckt.

„Ich habe gesehen, was er in Österreich schon geleistet hat. Dann zu sehen, wie eine Hoffenheim-Mannschaft aus schwierigen Zeiten wieder herauskommt – das ist genau das, was er bei Sturm schon gemacht hat. Und was er jetzt in der Bundesliga macht, finde ich sehr beeindruckend. Man bekommt Respekt vor Menschen, wenn es mal schwierig ist. Letztes Jahr war eine ganz schwere Zeit für Hoffenheim und ihn. Wenn es jetzt für Hoffenheim gut wird, bin ich sehr froh für ihn – wegen seiner Art und Weise in den schweren Momenten. Natürlich gehören Emotionen und unterschiedliche Meinungen dazu, aber am Ende gibt es hauptsächlich Respekt“, sagte Kompany.

