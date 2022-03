Komplettes ÖFB-Team absolvierte Wien-Training vor Abflug

Österreichs Fußball-Nationalteam hat das einzige inhaltlich relevante Training vor dem Abflug zum Halbfinale im WM-Play-off in Wales am Dienstagabend in Vollbesetzung absolviert.

Teamchef Franco Foda standen auf dem Hauptfeld des Ernst-Happel-Stadions alle 24 aktuellen Kaderspieler zur Verfügung. Davor war laut ÖFB-Angaben am Nachmittag die Gegneranalyse angesetzt.

Am Vortag hatte noch fast die Hälfte der Akteure statt des Mannschaftstrainings nach der Ankunft im Teamcamp in Wien eine regenerative Einheit absolviert. Die ÖFB-Auswahl hebt am Mittwochvormittag (11.00 Uhr) nach Cardiff ab. Dort folgt am Abend (18.00 Uhr MEZ) noch das Abschlusstraining.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.