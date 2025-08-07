Komplexer Weg in den Europacup: Diese Gegner könnten den WAC erwarten

Mit einer klugen Auswärtsvorstellung in Thessaloniki hat sich der WAC am Donnerstag eine gute Chance auf das Qualifikations-Playoff der Europa League erarbeitet. Die Kärntner holten im Hinspiel der 3. Runde beim favorisierten PAOK ein 0:0.

Das Rückspiel gegen den griechischen Traditionsclub steigt am 14. August (19.00 Uhr) in Klagenfurt.

Bei Weiterkommen gegen PAOK fix im Europacup

Im Falle eines Weiterkommens würden die Lavanttaler im Playoff um den Einzug in die Europa League auf HNK Rijeka (Kroatien) oder Shelbourne (Irland) treffen. Das Hinspiel entschieden die Iren mit 2:1 für sich.

Sofern es dem WAC gelingt, gegen PAOK weiterzukommen, spielt die Kühbauer-Elf in der Saison 2025/26 fix international. Denn im Falle eines Ausscheidens im Europa-League-Playoff geht es für die Kärntner in die Conference-League-Ligaphase.

Bei Rückspiel-Niederlage geht’s im Conference-League-Playoff weiter

Im Falle einer Rückspiel-Niederlage gegen PAOK würde der Wolfsberger AC im Conference-League-Playoff weiterspielen und müsste eine letzte Hürde auf dem Weg in den Europacup nehmen. Im Conference-League-Playoff würde der WAC auf Araz-Naxçıvan PFK (Aserbaidschan) oder Omonia Nikosia (Zypern) treffen. Hier entschieden die Zyprioten das Hinspiel klar mit 4:0 für sich.

