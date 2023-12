Komplizierte Verhandlungen: Davies bei Bayern offenbar ein Verkaufskandidat

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Alphonso Davies über eine Vertragsverlängerung gestalten sich nach Sky Informationen weiterhin „kompliziert“, weshalb sich der Kanadier möglicherweise in Zukunft das königliche Trikot überstreifen könnte.

Es war ein absoluter Transfer-Coup, den der FC Bayern im Wintertransferfenster 2019 mit Alphonso Davies machen sollte. Als „No-Name“ hatte der Rekordmeister den Kanadier von den Vancouver Whitecaps losgeeist und in München nach einem halben Jahr Schnupperzeit bereits zum unangefochtenen Stammspieler auf der linken Außenverteidigerposition gemacht.

Seit seiner Ankunft in der bayrischen Landeshauptstadt hat Davies mit seinen 23 Jahren bereits 173 Spiele für die Münchner zu verbuchen, doch musste sich in der laufenden Saison mehrfach Kritik gefallen lassen. Im Sommer 2025 läuft der Vertrag des 44-fachen kanadischen Nationalspielers bei den Bayern aus, dessen Verlängerung aktuell verhandelt wird.

Komplizierte Verhandlungen

„Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem Management von Alphonso Davies gestalten sich weiterhin kompliziert. Christoph Freund führt die Gespräche und Davies fordert für einen Vertrag über 2025 hinaus zehn bis 13 Millionen Euro“, erklärt Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg bei „Transfer Update – die Show“.

Laut Plettenberg wollen die Bayern dem Verteidiger die geforderte Summe nicht bezahlen, da sie derzeit „mit seinen Leistungen in den letzten Wochen und Monaten sowie mit seiner Weiterentwicklung nicht ganz zufrieden sind.“ Deshalb müsse der Kanadier „zulegen“, um seine Forderungen erfüllt zu bekommen.

Sollte Davies, der seinen letzten Scorerpunkt für den Rekordmeister am zweiten Bundesliga-Spieltag lieferte, seine Leistungen allerdings nicht steigern können und ein geringeres Verlängerungsangebot nicht akzeptieren, ist er laut Plettenberg „im kommenden Sommer ein klarer Verkaufskandidat“.

Interesse von Real Madrid

Einen Verkaufspreis habe der deutsche Rekordmeister noch nicht festgelegt, dennoch ist „Real Madrid dran und würde Davies gerne im kommenden Sommer verpflichten“, wie Plettenberg verlauten ließ.

Wie Sky Experte Lothar Matthäus bei „Sky 90 – die Fußballdebatte“ äußerte, würde er an Bayern-Stelle bei einer Davies-Forderung in Höhe von zehn Millionen Euro „sofort verlängern“ – zumal der Rekordmeister bei einem Davies-Abgang einen neuen Linksverteidiger bräuchte, „der nicht unbedingt da ist“ und „auch wieder Ablöse kostet“.

Ob der Kanadier auch noch über 2025 hinaus in München Fußball spielen wird, bleibt weiterhin offen. So ließ sich auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund eine klare Antwort zu einer möglichen Verlängerung mit Davies am Freitag nicht entlocken. „Er hat noch eineinhalb Jahre einen Vertrag, es gibt Gespräche und dann werden wir sehen, was passiert in den nächsten Wochen.“

(Red.)

Bild: Imago