Konkrete Gespräche laufen! Musiala winkt Mega-Gehalt bei Bayern

Über anderthalb Jahre haben die Bayern noch Zeit, ehe der Kontrakt Musialas in München ausläuft. Doch die Verantwortlichen wollen so früh wie möglich für Klarheit sorgen. Der Plan sieht vor, den Superdribbler langfristig an den Klub zu binden.

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala genießt beim FC Bayern oberste Priorität. Nach Sky-Informationen laufen dazu bereits konkrete Gespräche. Auch der Superdribbler zeigt sich sehr offen für eine Verlängerung seines Kontraktes. Es handelt sich nicht um eine Entscheidung von Tagen. Aktuell führt Musiala keine Gespräche mit Giganten wie Real Madrid oder Manchester City.

Der 21-Jährige hat in München noch einen Vertrag bis 2026. Noch genug Zeit für die FCB-Verantwortlichen, die Musiala einen neuen Kontrakt bis 2029 oder 2030 vorlegen wollen. Das mögliche Gehalt beläuft sich dabei nach Sky-Infos auf 25 Millionen Euro brutto pro Jahr inklusive Boni.

Top-Verdiener Musiala?

Damit würde er zum geteilten Top-Verdiener der Bayern aufsteigen. Harry Kane kassiert aktuell rund 25 Millionen Euro pro Jahr. Danach folgen Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Leroy Sane mit jeweils bis zu 19 oder 20 Millionen Euro pro Jahr. Das derzeitige Jahressalär Musialas liegt bei acht bis neun Millionen Euro all-in.

Im September hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer davon gesprochen, dass der Klub alles versuchen wird, „um ihn langfristig an den FC Bayern München zu binden. Nach meinem Dafürhalten könnte er gern der zweite Thomas Müller bei Bayern werden und die nächsten 20 Jahre hier spielen.“ Musiala also für immer Bayern?

Hainer glaubt an Musiala-Verbleib: “Könnte gerne der zweite Thomas Müller werden“

Wegen Hüftproblemen außer Gefecht

Aktuell plagen den Offensivkünstler Hüftgelenksbeschwerden, weswegen er die Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina (11.10., 20.45 Uhr) und die Niederlande (14.10., 20.45 Uhr) absagen musste. Auch den Liga-Kracher am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (3:3) hatte er bereits verpasst.

In der laufenden Saison kommt Musiala für die Bayern auf drei Tore und eine Vorlage in fünf Bundesliga-Spielen.