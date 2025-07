Konkretes Interesse! Neuer Klub mischt bei Wanner mit

Allerdings wird es nach Sky Sport DE Informationen immer wahrscheinlicher, dass der Youngster die Münchner in diesem Sommer schon wieder verlässt.

Verliert der FC Bayern das nächste Top-Talent?

Wie Sky Sport DE bereits im April berichtete, möchte Paul Wanner nach seiner Heidenheim-Liehe in diesem Sommer den nächsten Schritt machen. Sollte der 19-Jährige diesen nicht beim FC Bayern machen können, ist ein Wechsel innerhalb der deutschen Bundesliga, aber auch ein Wechsel ins Ausland nicht ausgeschlossen.

Viele Klubs sind an Wanner dran – auch Eindhoven

Der Markt für Wanner ist groß. Wie Sky Sport DE nun erfuhr, gehört neben fünf, sechs weiteren Klubs auch die PSV Eindhoven zu den Interessenten. Das Eindhoven-Interesse ist konkret und die PSV ist voll im Rennen um den Bayern-Youngster. Derzeit gibt es aber noch keine mündliche Einigung mit irgendeinem Verein.

Es wird also immer wahrscheinlicher, dass Wanner die bayerische Landeshauptstadt verlässt. Ob er im Fall eines Abgangs dauerhaft oder nur leihweise Abschied von der Säbener Straße nimmt, ist noch nicht final entschieden.

Der offensive Mittelfeldspieler besitzt in München noch einen Vertrag bis 2027. In der vergangenen Saison absolvierte Wanner für den 1. FC Heidenheim wettbewerbsübergreifend 41 Spiele, in denen er sechs Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.

Wanner wäre auch für das ÖFB-Team spielberechtigt, lief bisher allerdings ausschließlich für Deutschlands Nachwuchs-Nationalmannschaften aus. Aktuell ist er U21-Teamspieler.

