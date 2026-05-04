Konkretes Interesse: Salzburg-Youngster vor Wechsel in die Premier League?

Salzburg-Youngster Jannik Schuster zieht Interesse aus der Premier League auf sich.

Sky kann Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano bestätigen, laut denen der FC Brentford Interesse am Verteidiger hat. Nach Sky-Informationen soll die Transfersumme für den ÖFB-Nachwuchsteamspieler mindestens 20 Millionen Euro betragen. Laut Sky-Infos ist noch keine Unterschrift erfolgt. Erste Gespräche zwischen den Vereinen wurden bereits geführt.

Bei einem möglichen Transfer könnte eine Rekordmarke fallen: Der bisher teuerste Transfer eines Österreichers aus der ADMIRAL Bundesliga war bisher Nicolas Seiwald, der 2023 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig wechselte. Der teuerste Verteidiger dürfte der Salzburg-Defensivmann aber wohl sicher werden: Diese Marke hielt bisher Duje Caleta-Car, der im Jahr 2019 für 19 Millionen Euro von Salzburg zu Marseille nach Frankreich wechselte.

Schuster spielt seit 2020 im Nachwuchs der Salzburger. Seit der laufenden Saison ist der 19-Jährige für die Kampfmannschaft der „Bullen“ aktiv. Für diese absolvierte der Abwehrspieler bisher 30 Pflichtspiele, in denen ihm auch ein Treffer gelang.

VIDEO: Schuster trifft für Salzburg gegen Austria Wien

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Bild: GEPA