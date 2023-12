Konkurrenz für Schlager? Salzburg wohl an Ex-Köln-Goalie dran

Der FC Red Bull Salzburg will sich wohl auf der Tormannposition verstärken.

Laut einem Bericht der Bild befinden sich die „Bullen“ in Gesprächen mit Timo Horn. Der 30-jährige Deutsche absolvierte in seiner Laufbahn 329 Pflichtspiele für den 1. FC Köln, 201 davon in der deutschen Bundesliga. Nach zwölf Jahren verließ Horn seinen Heimatklub im Sommer 2023 und ist seitdem vereinslos.

Demnach will Salzburg den erfahrenen Tormann als neue Nummer zwei hinter ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager verpflichten. Nico Mantl würde in diesem Fall den Verein wohl noch im Winter verlassen.

Horn verlor seinen Stammplatz in Köln in der Saison 2021/22, seitdem ist der gebürtige Kölner ohne Spielpraxis. Bei seinem Abschied aus Köln meinte Horn, in Zukunft wieder regelmäßig spielen zu wollen.

(Red.)

Bild: Imago