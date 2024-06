Konrad-Comeback bei Österreich-Tour geplatzt

Der nicht für die Tour de France nominierte Patrick Konrad kann nun nicht wie erhofft sein Comeback bei der am Dienstag beginnenden Österreich-Rundfahrt nach zehn Jahren geben. Der Lidl-Trek-Profi hatte vor Kurzem Corona und liegt jetzt mit einer Kehlkopfentzündung im Bett. Dafür feiert Michael Gogl nach langer Verletzungspause seine Rückkehr in den Wettkampf und wird erstmals seit 2015 bei der nun 73. Ö-Rundfahrt am Start sein.

Der 30-jährige Oberösterreicher, der bei Alpecin auch Teamkollege von Weltmeister Mathieu van der Poel ist, hatte sich Anfang März eine Knieverletzung zugezogen. Mitten im Finish seiner Reha hatte er vergangene Woche auch noch Corona. „Der Arzt hat grünes Licht für meinen Start gegeben“, freut sich Gogl. Seine wichtigste Mission lautet: „Hoffentlich hält das Knie. Formtechnisch bin ich natürlich noch lange nicht dort, wo ich sein soll. Aber ich freue mich riesig, zurück im Peloton zu sein und werde die Tour of Austria ohne Druck angehen.“

Ganz vorne mitmischen werden für Gogl seine heimischen WorldTour-Fahrerkollegen. „Felix Großschartner von UAE traue ich alles zu, er ist genau so euphorisch auf die Heimrundfahrt wie ich und hat ein Bombenteam am Start. Auch Ricci (Riccardo) Zoidl fuhr in der letzten Zeit bärenstark. Ich würde mir für ihn echt wünschen, dass er eine gute Performance zeigen kann.“ Die Rundfahrt sei extrem schwer, „vor allem in den letzten drei Tagen. Aber Österreich hat nun mal viele Berge.“

Dass Zeitfahrt-Champ Filippo Ganna am Start ist, bezeichnet Gogl gar als „Jackpot“: „Er ist der große Olympiafavorit für die Zeitfahrbewerbe auf Straße und Bahn und kommt sicher mit einer starken Form. Beim Prolog in St. Pölten wird er nur schwer zu schlagen sein.“

