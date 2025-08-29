Kontakt mit Glasner-Klub! ÖFB-Teamspieler könnte Leipzig verlassen

Wechselt ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner noch bis zum Deadline Day? Nach Sky Sport Informationen gab es mittlerweile Kontakt zwischen RB Leipzig und Crystal Palace.

Der Offensivspieler steht bei „Eagles“-Coach Oliver Glasner hoch im Kurs. Die Gespräche laufen.

Auch Villarreal will Baumgartner

Aber: Crystal Palace bekommt internationale Konkurrenz. Wie Sky Sport erfuhr, hat jetzt auch der FC Villarreal seinen gelben Hut in den Ring geworfen. Der spanische Erstligist informierte sich über Baumgartner, zeigt Interesse an einer Verpflichtung und lockt darüber hinaus mit der Champions League.

Noch ist kein offizielles Angebot bei Leipzig eingegangen. RB plant grundsätzlich mit dem 26-Jährigen, insbesondere nach dem Xavi-Abgang Richtung Tottenham.

Dennoch ist ein Transfer Baumgartners nicht gänzlich auszuschließen. Wenige Tage vor dem Deadline Day hängt vieles von der Höhe der Offerten und dem Wunsch des Spielers ab.

(Philipp Hinze und Dennis Bayer – skysport.de / Red.)

Bild: Imago