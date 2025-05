Kontakt mit Reus! Zieht es Müller in die MLS?

Seit der Abschied vom FC Bayern München fix ist, wird Thomas Müller mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Los Angeles FC ist Partnerclub der Bayern – ein Ex-Kollege lebt schon dort.

Marco Reus würde sich über einen Wechsel von Thomas Müller in die Major League Soccer freuen.

„Ich würde es lieben, wenn ich ihn in der Liga sehe. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht“, sagte der ehemalige Teamkollege Müllers bei der deutschen Nationalmannschaft nach dem 2:2 von Los Angeles Galaxy gegen Los Angeles FC. Reus hatte im Derby beide Tore für Galaxy erzielt. LAFC ist das Team, mit dem Müller seit dem beschlossenen Abschied vom FC Bayern München am häufigsten in Verbindung gebracht wird.

Auf die Frage, wie die MLS von einem Spieler wie Müller profitieren könnte, antwortete Reus: „Sehr. Thomas ist ein super Typ mit einem guten Charakter. Immer am Lächeln. Wir werden sehen. Er hat hoffentlich viele Angebote. Er hat in Deutschland gesagt, dass er weiter Fußball spielen will. Am Ende ist das seine Entscheidung.“

Reus berichtet von direktem Kontakt zu Müller

Reus, der seit vergangenem Sommer in Los Angeles Fußball spielt, berichtete zuletzt auch, direkt im Austausch gestanden zu haben mit Müller – allerdings nicht wegen eines möglichen Wechsels des Ex-Weltmeisters in die USA. „Ja, wir hatten ein bisschen Kontakt. Aber gar nicht wegen hier – ich habe ihm einfach gratuliert zu seiner unfassbaren Karriere in München. Unglaublich, was der Junge geleistet hat mit seiner lockeren Art. Er ist immer gleich geblieben.“

(dpa/Red.)

Bild: GEPA