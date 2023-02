Konter sorgt für Enttäuschung: Juve verpasst Sieg gegen Nantes

Enttäuschung beim Europacup-Umstieg: Juventus Turin verpasst den Sieg gegen den FC Nantes, im Hinspiel reicht es nur zu einem 1:1-Remis.

Schon nach 13 Minuten bringt Dusan Vlahovic den Favoriten in Führung – doch statt einem höheren Vorsprung folgte der Ausgleich in der zweiten Spielhälfte: Ludovic Blas vollendet einen Nantes-Konter effizient zum 1:1. Kurze Zeit später scheiterte Federico Chiesa in einer kuriosen Szene an Latte und Stange. In der Nachspielzeit forderte Juve nach VAR-Check zudem vergeblich einen Elfmeter.

Die HIGHLIGHTS des Spiels im VIDEO:

1:0: Vlahovic bringt Juve in Führung

1:1: Blas kontert die Bianconeri-Defensive aus

Latte-Linie-Stange: Kuriose Szene nach Chiesa-Abschluss

(Red.)

Bild: Imago.