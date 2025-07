Kooperationsspieler vom GAK: FAC präsentiert neue Nummer eins im Tor

Der Floridsdorfer AC ist auf der Suche nach einer neuen Nummer eins im Tor fündig geworden. Juri Kirchmayr wechselt als Kooperationspieler vom Grazer AK nach Wien. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Nach Zustimmung beider Vereine ist im aktuellen Transferfenster die Option auf eine Leihe bis zum Saisonende gegeben.

Kirchmayr wechselte im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg zum GAK. Im Frühjahr 2025 erfolgte eine Leihe zum Zweitligisten ASK Voitsberg, um seine Entwicklung im Profibereich weiter voranzutreiben.

Mit seinem Wechsel nach Floridsdorf schlägt Kirchmayr nun das nächste Kapitel auf – und übernimmt beim FAC die Rückennummer 1.

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer meinte über den Neuzugang: „Juri bringt alles mit, was ein moderner Torhüter braucht – fußballerische Qualität, körperliche Präsenz und einen starken Charakter. Er wurde in Wolfsburg top ausgebildet und hat in den Gesprächen schnell klargemacht, dass er bereit ist, beim FAC Verantwortung zu übernehmen. Wir hatten ihn bereits im letzten Jahr im Auge und freuen uns sehr, dass er ab sofort das FAC-Trikot trägt.“

(Red./FAC) / Foto: GEPA