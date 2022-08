Kopenhagen gewinnt Hinspiel gegen Trabzonspor

Der FC Kopenhagen geht mit einem Sieg in das Rückspiel des Champions-League-Play-offs gegen Trabzonspor. Die Dänen gewannen das Hinspiel im Parken Stadion mit 2:1.

Viktor Claesson brachte die Hausherren bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause gelang Kopenhagen wieder ein schneller Treffer: Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Lukas Lerager für die Dänen (48.). Den bemühten Türken gelang am Ende nur noch der Anschlusstreffer. Anastasios Bakasetas verkürzte in Minute 79 auf 1:2.

Die Tore aus dem Hinspiel:

Die frühe Führung durch Viktor Claesson

Lukas Lerager macht das 2:0

Anschlusstreffer für Trabzonspor: Anastasios Bakasetas verkürzt auf 1:2

Bild: Imago