Kopf-an-Kopf-Rennen! Spezial-Regel entscheidet Messi-Wahl

Lionel Messi ist erneut zum Weltfußballer gewählt worden. Der Argentinier überraschte damit und ließ Erling Haaland und Kylian Mbappe hinter sich. Die Stimmenverteilung zeigt, wie knapp das Rennen wirklich war. Am Ende musste eine Spezial-Regel angewandt werden.

Der Weltfußballer 2023 heißt erneut Lionel Messi. Der Weltmeister von 2022 entschied die diskutable Wahl denkbar knapp für sich und lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Erling Haaland. Wie die FIFA im Anschluss der Wahl veröffentlichte, lagen beide Top-Stars eigentlich gleichauf. Eine Extra-Regel für den Fall eines Gleichstands sorgte dann für den Sieg Messis. Kylian Mbappe war dagegen abgeschlagen auf Rang drei.

In der Gesamtwertung erreichten sowohl Messi als auch Haaland 48 Punkte. Diese setzen sich aus den Ergebnissen der Kapitäns-, Trainer-, Presse- und Fanstimmen zusammen. Laut FIFA-Statuten zählen bei gleicher Gesamtpunktzahl die abgegebenen Fünf-Punkte-Stimmen (Top-Wahl) der Kapitäne.

Alaba und Rangnick wählen Haaland

Bei den Kapitänen lag Messi vor Haaland. Unter anderem wählten Mo Salah, Harry Kane und Virgil van Dijk für den Argentinier. Österreichs Kapitän David Alaba stimmte für Erling Haaland. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick entschied sich ebenfalls für Haaland. Lionel Messi erhielt keinen Punkt von Alaba und Rangnick.

In der Summe bekam Messi von den Kapitänen 677 Punkte, 476 von den Trainern, von den Medien 315 sowie von den Fans 613 293. Umgerechnet in FIFA-Punkte machte das 13 (Kapitäne), 11 (Trainer), 11 (Medien) und 13 (Fans). Haaland kam auf 557/11 von den Kapitänen, 541/13 von den Trainern, 729/13 von den Medien und 365 893/11 Punkte von den Fans. Mbappé kommt als Dritter auf 35 Punkte.

Zur Erklärung: Bei jeder Auszeichnung für Spieler und Trainer gibt es vier Wählergruppen (Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitäne, Medienvertreter und Fans). Die Stimmen werden in jeder Gruppe ausgezählt und in einen Prozentsatz umgewandelt. Dieser Prozentsatz wird durch vier geteilt, so dass sichergestellt ist, dass alle Gruppen mit jeweils 25 Prozent gewichtet werden. Die vier Prozentsätze werden dann addiert und bilden den Gesamt-Prozentsatz, der über den Sieger entscheidet. Jeder Wähler kann in jeder Kategorie drei Spieler oder Trainer auswählen. Ihre erste Wahl erhält fünf (5) Punkte, die zweite Wahl drei (3) Punkte und die dritte Wahl einen (1) Punkt.

(Red., skysport.de) / Bild: Imago