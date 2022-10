Korherr-Ansage: „Zuhause sollten wir da möglichst drei Punkte machen“

Hartberg-Obmann Erich Korherr zeigt sich im Sky-Interview nach der 0:1-Niederlage in Salzburg zufrieden mit der gebotenen Leistung seiner Hartberger Truppe.

„Das war eine sehr gute Leistung, vor allem kämpferisch. Wir haben alles gegeben und das war sehr in Ordnung“, so Korherr. Auch mit Klaus Schmidt war Korherr zufrieden, dennoch gibt es eine klare Ansage an seinen Trainer: „Zumindest Lustenau ist ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Zuhause sollten wir da möglichst drei Punkte machen. Wenn das nicht gelingt, müssen wir im Winter darüber nachdenken, was man macht. Dann muss man sich zusammensetzen, analysieren und das bestmögliche für den TSV Hartberg machen.“