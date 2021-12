Kovac als Monaco-Trainer entlassen

Niko Kovac ist nach nur eineinhalb Jahren als Trainer des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco entlassen worden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Quellen innerhalb des Vereins. Der ehemalige Bayern-Coach hatte den Job am Mittelmeer im Sommer 2020 übernommen, sein Vertrag lief noch bis 2023.

Kovac lobt Salzburg: „Gute Arbeit geleistet“

Kovac (50) hatte mit Monaco in der Saison 2020/21 Rang drei geholt. Aktuell liegt das Team aber nur auf Rang sechs. Im August war Monaco zudem in den Play-offs zur Champions League an Schachtjor Donezk gescheitert und stattdessen in der Europa-League-Gruppe des SK Sturm Graz angetreten.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.