Kracher-Duell im Achtelfinale! Das ergibt die Auslosung in der Champions League

Am heutigen Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League ausgelost – dies ergab ein absolutes Spitzenspiel!

Real Madrid bekommt es im Achtelfinale der Fußball-Champions-League mit Manchester City zu tun. Diese Schlagerpartie zog der im vergangenen Sommer zurückgetretene Ivan Rakitic am Freitag bei der Auslosung in Nyon. Die Spanier hatten erst am Mittwoch mit „Joker“ David Alaba mit einem 2:1 gegen Benfica Lissabon im Play-off das Weiterkommen fixiert. Konrad Laimer trifft mit dem FC Bayern auf Atalanta Bergamo, Kevin Danso misst sich im Tottenham-Dress mit Atletico Madrid.

Die Achtelfinal-Duelle im Überblick:

Atalanta Bergamo – Bayern München

Real Madrid – Manchester City

Paris Saint-Germain – FC Chelsea

Galatasaray Istanbul – FC Liverpool

Atletico Madrid – Tottenham Hotspur

Newcastle United – FC Barcelona

Bodö/Glimt – Sporting Lissabon

Bayer 04 Leverkusen – FC Arsenal

So sehen die Viertelfinals aus:

Paris Saint-Germain/FC Chelsea gegen Galatasaray Istanbul/FC Liverpool

Real Madrid/Manchester City gegen Atalanta Bergamo/Bayern München

Newcastle United/FCBarcelona gegen Atletico Madrid/Tottenham Hotspur

Bodö/Glimt/Sporting Lissabon gegen Bayer 04 Leverkusen/FC Arsenal

Wann findet die K.o.-Phase der Champions League 2025/26 statt?

Achtelfinale : 10./11. & 17./18. März 2026

: 10./11. & 17./18. März 2026 Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026

7./8. & 14./15. April 2026 Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026

28./29. April & 5./6. Mai 2026 Finale: 30. Mai 2026

Wo steigt das Champions League Finale 2026?

Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskas Arena in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.

Streame die UEFA Champions League mit dem Sky X-Traumpass

Beitragsbild: Imago