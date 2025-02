Kracher im Achtelfinale! Das sind die Duelle in der Champions League

Am heutigen Freitag wurden in Nyon in der Schweiz die Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League ausgelost – dies ergab einige Kracher!

Titelverteidiger Real Madrid trifft im Achtelfinale der Fußball-Champions-League auf den Stadtrivalen Atletico. Bei der Auslosung am Freitag in Nyon fügte Bayern-Legende Giovane Elber außerdem ein Bundesliga-Derby zusammen: Sein Ex-Club Bayern München bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun. In einem Achtelfinal-Kracher muss sich der topgesetzte FC Liverpool mit Paris Saint-Germain auseinandersetzen, FC Barcelona trifft auf Benfica Lissabon. Für Borussia Dortmund, den zweiten Finalisten des Vorjahres, geht es gegen den französischen Club OSC Lille. Arsenal misst sich mit PSV Eindhoven, Inter Mailand mit Feyenoord und Aston Villa bekam den FC Brügge zugelost. Die Hinspiele finden am 4./5. März statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 11./12. März. Durch die fixe Setzliste und die Anordnung in einem Raster stehen auch die möglichen weiteren Gegner für jedes Team bis ins Finale am 31. Mai in München bereits fest. Die Bayern und Leverkusen treten nach zwei Liga-Duellen und einem Pokalspiel zum vierten und fünften Mal in dieser Spielzeit gegeneinander an. Das Hinspiel findet in München statt, weil die Bayern in der Gruppenphase schlechter abgeschnitten haben und den Umweg über das Play-off nehmen mussten.

Die Achtelfinal-Duelle im Überblick:

Real Madrid – Atletico Madrid

FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund – LOSC Lille

Club Brügge – Aston Villa

Feyenoord Rotterdam – Inter

Paris Saint-Germain – FC Liverpool

Benfica Lissabon – FC Barcelona

PSV Eindhoven – FC Arsenal

So sehen die Viertelfinals aus:

Bayern/Leverkusen gegen Feyenoord/Inter

Benfica/Barca gegen Dortmund/Lille

Liverpool/PSG gegen Brügge oder Aston Villa

PSV/Arsenal gegen Real/Atletico

Wann findet die K.-o.-Phase der Champions League 2024/25 statt?

Achtelfinale: 4./5. & 11./12. März 2025

Viertelfinale: 8./9. & 15./16. April 2025

Halbfinale: 29./30. April & 6./7. Mai 2025

Wann und wo ist das Finale der Champions League Saison 2024/25?

Das Finale der Königsklasse wird am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena in München ausgetragen.

