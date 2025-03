Kränkelnde Liensberger fährt in Åre um Minichance

Slalom-Ass Katharina Liensberger will an diesem Sonntag in Åre die minimale Chance auf den Gewinn der kleinen Kugel am Leben erhalten.

Aktuell liegt die Vorarlbergerin im Ranking an dritter Stelle, die führende Zrinka Ljutic ist ihr 105 Punkte voraus, Camille Rast hat 66 Zähler Vorsprung auf Liensberger. Die wird in Schweden jedoch von einem grippalen Infekt gebremst. Ob die 27-Jährige den Riesentorlauf am Samstag (jeweils 9.30 und 12.30 Uhr) bestreitet, ist nicht fix.

Nur noch die zwei Slaloms in Åre und beim Finale in Sun Valley stehen in diesem Winter auf der To-do-Liste. Die Kroatin Ljutic und Weltmeisterin Rast aus der Schweiz werden sich voraussichtlich ein Duell um die Kugel liefern. Rast plagen seit ihrem Sturz in Sestriere Hüftschmerzen, was es für sie schwieriger macht, die 39 Punkte aufzuholen.

Ob die WM-Dritte Liensberger in den Zweikampf noch eingreifen kann, entscheidet sich am Sonntag. Die Vorarlbergerin bräuchte dazu jedenfalls ein Spitzenresultat, während die Konkurrentinnen auslassen müssten. Im Kreis der theoretischen Anwärterinnen befinden sich auch die Schweizerin Wendy Holdener und sogar 100-Siege-Phänomen Mikaela Shiffrin, wobei eine Aufholjagd der US-Amerikanerin extrem unwahrscheinlich ist.

Brignone gegen Robinson im Riesentorlauf

Im Riesentorlauf steigt der Showdown um die Kugel wohl zwischen Federica Brignone und Alice Robinson. Saalbach-Weltmeisterin Brignone kommt in dieser Weltcup-Saison bisher auf vier RTL-Siege, liegt in der Disziplinwertung dennoch 40 Punkte hinter ihrer Rivalin aus Neuseeland, deren Konstanz verblüfft: Nur einmal war Robinson im Riesentorlauf nicht auf dem Stockerl, das war Ende November in Killington.

Beste Österreicherin in der Wertung ist die Sölden-Dritte Julia Scheib auf Position neun. Für die Steirerin geht es im Saisonfinish darum, noch ein Topresultat einzuheimsen. Am Sestriere-Wochenende mit zwei Rennen war sie zunächst Neunte, dann Fünfte.

(APA) / Bild: GEPA