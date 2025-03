Kränkelnder Gall lässt vorletzte Etappe in Katalonien aus

Radprofi Felix Gall ist aus gesundheitlichen Gründen nicht zur vorletzten Etappe der Katalonien-Rundfahrt angetreten.

Laut Angaben seines Decathlon-Teams habe man sich vorsichtshalber zur Aufgabe entschieden, um die weiteren Saisonziele, beginnend mit der in Galls Heimat Osttirol führenden Tour of the Alps ab 21. April, nicht zu gefährden.

Gall hatte zu Wochenbeginn in Nordspanien bei Schlechtwetter viel Zeit verloren. Zwischendurch präsentierte er sich in den Bergen wieder stark, ehe er am Samstag vor dem wegen Sturmböen deutlich verkürzten Teilstück nicht wieder aufs Rad stieg. Die unter anderem mit Primoz Roglic stark besetzte Rundfahrt endet am Sonntag auf dem traditionellen Rundkurs in Barcelona.

(APA) / Bild: Imago