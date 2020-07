Kraetschmer: “Es gibt bei uns keine Trainerdiskussion”

via

via Sky Sport Austria

Der FK Austria Wien beendete eine schwache Saison mit einer enttäuschenden Leistung im Playoff-Final-Rückspiel beim TSV Hartberg. Nach der 2:3-Heimniederlage am Samstag, kamen die “Veilchen” auswärts nicht über ein 0:0 (Spielbericht + VIDEO-Highlights) hinaus und verpassten somit die Teilnahme an der Europa League-Qualifikation.

Wie Austria-Finanzvorstand Markus Kraetschmer im Interview nach dem Spiel in Hartberg erklärte, wolle man diese Saison nun analysieren und dann gemeinsam die Zukunft planen. In diesen Planungen soll auch Trainer Christian Ilzer eine Rolle spielen, der in Wien-Favoriten nicht zur Debatte stehen soll.