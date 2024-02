Österreich ist für den deutschen Rekordmeister FC Bayern zu einer beliebten Adresse geworden, um jungen Talenten per Leihe mehr Spielpraxis zu ermöglichen. In der laufenden Saison spielen neun Profis des FC Bayern als Leihspieler in der ADMRIAL Bundesliga und der 2. Liga. Sky Sport Austria gibt einen Überblick über die Bayern-Talente in Österreich.



Frans Krätzig (Austria Wien)

Der Linksfuß kam im Winter per Leihe bis Saisonende vom FC Bayern zur Wiener Austria und stand beim Frühjahrsauftakt gegen den TSV Hartberg (3:1) direkt in der Startelf.

Krätzig bereitete in seinem ersten Spiel für die Veilchen auch gleich ein Tor vor – das zwischenzeitliche 1:1 durch Muharem Huskovic legte Krätzig mit viel Übersicht per Kopf auf.

Assist beim Austria-Debüt – Krätzig: „Es macht viel Spaß hier“

Torben Rhein (Austria Lustenau)

Der Mittelfeldspieler ist seit Sommer 2022 an Austria Lustenau verliehen. In der vergangenen Herbstsaison war Rhein unter Ex-Trainer Markus Mader absoluter Stammspieler und absolvierte 16 von 17 möglichen Ligaspielen (ein Assist).

Beim ersten Lustenauer Saisonsieg am vergangenen Wochenende wurde der 21-Jährige allerdings von Neo-Trainer Andreas Heraf nicht für den Spieltagskader berücksichtigt.

1791 Torben Rhein Position Mittelfeld Verein SC Austria Lustenau

Angelo Brückner (TSV Hartberg)

Der Außenverteidiger ist noch bis Saisonende in die Steiermark nach Hartberg verliehen, in der laufenden Saison kommt Brückner auf bislang acht Pflichtspiele für die Schopp-Elf.

Neben sechs Kurzeinsätzen stand der 20-Jährige zwei Mal in der Hartberg-Startelf: Beim Cup-Aufstieg in der 1. Runde gegen die Admira und beim 1:0-Erfolg in der Liga gegen Rapid als Vertreter des gesperrten Kapitäns Jürgen Heil.

Sechs Bayern-Talente in der 2. Liga

Leon Fust (SKU Amstetten)

Defensivspieler Leon Fust wechselte im Winter bis Saisonende auf Leihbasis von der zweiten Mannschaft des FC Bayern zu Zweitliga-Schlusslicht SKU Amstetten. In der Hinrunde kam der 21-Jährige auf nur fünf Einsätze in der Regionalliga Bayern.

Barry Hepburn (DSV Leoben)

Der schottische Rechtsaußen sorgte im Jahr 2020 für Aufsehen, als er von Celtic Glasgow in die U17 des FC Bayern wechselte. In diesem Winter wurde seine Leihe vom FC Bayern II zu den Queens Park Rangers abgebrochen und Hepburn stattdesen zu ÖFB-Cup-Halbfinalist DSV Leoben verliehen.

Beim überraschenden 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen den SCR Altach kam Hepburn in der 62. Minute ins Spiel und bereitete kurz vor Schluss den Siegestreffer von Deni Alar vor.

Lenn Jastremski (Grazer AK)

Nach einer halbjährigen Leihe beim SSV Ulm wurde der Mittelstürmer in der Frühjahrssaison erneut zum Zweitliga-Tabellenführer GAK ausgeliehen, wo er bereits in der vergangenen Frühjahrssaison auf Torejagd ging.

Damals erzielte der Deutsche in 14 Ligapartien fünf Treffer für die Grazer.

Shaoziyang Liu (SV Ried)

Der Torhüter sorgte im Jahr 2021 kurzzeitig als erster Chinese beim FC Bayern für Schlagzeilen. Für einen Einsatz beim deutschen Rekordmeister reichte es bislang weder bei den Profis noch bei der zweiten Mannschaft.

Liu sammelte in den vergangenen drei Saisonen jeweils in Östereich Spielpraxis. Nach Stationen bei Austria Klagenfurt und dem Grazer AK ist der Chinese in dieser Saison bei der SV Ried untergekommen, wo er bislang acht Spiele in der Regionalliga Mitte vorweisen kann.

Benjamin Debrani (Schwarz-Weiß Bregenz)

Der Kosovare ist seit Saisonbeginn vom FC Bayern II an SW Bregenz verliehen, wo für ihn im Herbst vier Einsätze zu Buche stehen (ein Assist).

Luka Parkadze (Admira)

Der Georgier wechselte im vergangenen Sommer von Dinamo Tiflis für 240.000 Euro zum FC Bayern II. Die Münchener parkten Parkadze direkt für eine Saison bei der Admira, wo der 18-Jährige im Frühjahr auf erst einen Einsatz mit 22 Spielminuten kam.

Bild: GEPA