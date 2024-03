Kraft feiert auf Holmenkollen 41. Weltcupsieg

Stefan Kraft hat am Samstag auf dem Holmenkollen seinen insgesamt 41. Weltcupsieg bzw. allein schon den elften in dieser Saison gefeiert.

Der Weltcup-Leader landete bei schwierigen Bedingungen bei 132 und 133 Metern und gewann 8,8 Zähler vor dem Norweger Kristoffer Eriksen Sundal sowie 12,5 vor dem Salzburger Lahti-Sieger Jan Hörl. Mit Michael Hayböck (4.) und Daniel Huber (6.) landeten vier Österreicher in den Top 6.

Kraft baute damit den Vorsprung im Gesamtweltcup auf den am Samstag punktelosen Tournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (JPN) auf 296 Zähler aus. In der „Raw Air“-Gesamtwertung führt Huber, der am Freitag die Qualifikation gewonnen hatte, vor Kraft.

Nicht in den zweiten Durchgang geschafft hat es Daniel Tschofenig, dem nach einem 119-m-Sprung als 31. nur 0,1 Punkte auf das Finale fehlten.

(APA)/Bild: GEPA