Kraft gewinnt Qualifikation in Zakopane

Stefan Kraft hat am Freitag die Qualifikation für das Weltcup-Skispringen in Zakopane gewonnen. Der 30-jährige Salzburger landete in Polen auf der Hillsize von 140 m und lag mit der Tageshöchstweite vor dem Deutschen Andreas Wellinger (-3,1 Punkte) und dem Tiroler Manuel Fettner (-6,7). Mit dem Quali-Sieg sammelte der Gesamtweltcupführende weiter Selbstvertrauen, um am Sonntag (16.00 Uhr) zum alleinigen Rekordhalter für die meisten Weltcup-Podestplätze aufzusteigen.

Nach einer überstandenen Erkrankung will Kraft mit seinem 109. Einzel-Stockerlplatz sein Idol Janne Ahonen überflügeln. Für das Einzelspringen in Zakopane qualifizierten sich mit Stephan Embacher (9.), Jan Hörl (13.), Michael Hayböck (20.) und Clemens Aigner (24.) alle sechs ÖSV-Adler mit soliden Sprüngen. In Polen steht am Samstag (16.00) noch der erste Teambewerb der Saison auf dem Programm, ehe es eine Woche darauf mit der Skiflug-WM am Kulm weitergeht.

(APA)/Bild: GEPA