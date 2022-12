Krankl: Mbappe „noch nicht am Höhepunkt angelangt“

Die Sky Experten Hans Krankl und Marc Janko haben in der neuen Ausgabe von „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ unter anderem über das bevorstehende Viertelfinal-Duell zwischen England und Titelverteidiger Frankreich (Samstag, 20 Uhr) und Superstar Kylian Mbappe gesprochen.

„Traumspieler. Momentan der Spieler der WM. Trotzdem sage ich: Dieser Junge ist noch nicht am Höhepunkt angelangt“, sagt der „Goleador“ über den französischen Stürmer. Krankl sieht Frankreich im Viertelfinale gegen die „Three Lions“ zwar im Vorteil, warnt aber: „Man darf auf England nicht vergessen. Harry Kane hat noch nicht die richtigen Tore geschossen, also der braucht auch noch Auslauf.“

Auch Janko sieht Mbappe & Co. in der Favoritenrolle. „Ich denke, dass kein Weg an den Franzosen vorbeiführt“, sagt der 70-fache ehemalige ÖFB-Teamspieler und erklärt weiter: „Bei den Franzosen ist es halt so, dass mal der Dembele, mal der Mbappe das Eins-gegen-Eins sucht und dann geht irgendwo der Raum auf und der wird dann genutzt. Die Franzosen haben halt unglaublich viele Stilmittel in ihrer Mannschaft. Ich habe bisher noch keine bessere Mannschaft bei dieser WM gesehen und daher denke ich auch, dass sie es schaffen werden.“