Krankl über Entrup: „Intermezzo bei Rapid hat ihm geschadet“

Sky-Experte Hans Krankl hat im Vorfeld der Partie des TSV Hartberg bei Rapid Wien (jetzt live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) über Maximilian Entrup gesprochen.

Der mittlerweile 26-jährige Entrup kehrt heute nach Wien-Hütteldorf zurück. Zwischen 2016 und 2018 stand der Angreifer bei Rapid unter Vertrag, konnte sich allerdings nicht durchsetzen und fiel aufgrund einer angeblichen Fan-Mitgliedschaft bei der Wiener Austria bei den Fans in Ungnade. Für Rapid stand Entrup nur dreimal auf dem Feld, zwischenzeitlich wurde er an den SKN St. Pölten verliehen.

„Das war für seine Karriere sehr schädlich“, sagte Krankl über die Zeit von Entrup bei den Grün-Weißen. Außerdem meinte der 70-Jährige: „Das Intermezzo bei Rapid hat ihm geschadet.“

Krankl: Entrup „ein sehr guter Stürmer“

Bei Hartberg läuft es für Entrup sehr gut. In den ersten beiden Saisonspielen gelangen dem Stürmer je ein Tor. Krankl wünscht Entrup für seine weitere Karriere nur das Beste. „Wir werden jetzt sehen, wie er sich in Hartberg entwickelt“, so der Goleador.