Krankl über sportliche Situation von Salzburg: „Es ist paradox“

Mit dem LASK und Salzburg treffen heute die einzigen ungeschlagenen Teams in der Meistergruppe aufeinander. Tabellenführer Red Bull Salzburg kassierte überhaupt erst eine Niederlage in der aktuellen Saison. Sky-Experte Hans Krankl spricht über die sportliche Situation der Mozartstädter.

„Sie haben ein Match verloren und trotzdem sind wir der Meinung und haben das Gefühl, auch ich habe das Gefühl, dass sie im Moment nicht mehr so gut sind, wie sie früher waren. Sie haben nicht mehr so eine gute Mannschaft. Sie spielen nicht mehr dieses überragende Passspiel, aber sie haben nur ein Match verloren. Es ist eigentlich paradox, dass man darüber spricht“, so Krankl.

