Krasse Wette! Werden 26 zu 557 Tausend Dollar? Nur der WM-Sieger fehlt noch

Ein Fan hat in einer Wette bereits sechs Meisterschaften in verschiedenen Sportarten vorausgesagt. Nun fehlt nur noch, dass Frankreich die Weltmeisterschaft 2022 gewinnt und es winkt ein satter Gewinn.

Das Kansas Jayhawks Basketball‑Team machte im April den Anfang. Sie gewannen die NCAA Mens Basketball-Meisterschaft. Anschließend folgten auch richtige Tipps in der NBA und NHL mit den Golden State Warriors und den Colorado Avalanche als Sieger.

Auch im Fußball scheint die wettende Person zielsicher. In der Serie A setzte der Fan auf den AC Milan. Auch in der Premier League wurde der richtige Meister mit Manchester City vorausgesagt. Am vergangenen Wochenende folgte nun auch der Meistertitel des Los Angeles FC in der MLS. Gareth Bale rettete den LAFC in der 128. Minute ins Elfmeterschießen, wo dann der Sieg gegen Philadelphia Union folgte.

This bettor is a France World Cup win away from turning $25 into $557K 🤯 Craziest futures parlay EVER (IG: dforte73184/@fdsportsbook) pic.twitter.com/Q3RlP088zg — br_betting (@br_betting) November 6, 2022

Doch bevor der ganz große Wurf gelingt, braucht es noch den richtigen Weltmeister bei der WM 2022 in Katar. Dort setzte der Fan auf den amtierenden Meister Frankreich. Dieser war allerdings zuletzt nicht in Form und schwächelte in der Nations League.

Falls dennoch auch der WM-Sieg Frankreichs stimmen sollte, winkt der wettenden Person der ganz große Jackpot. Dann könnten aus 26 US-Dollar ganze 557 Tausend US-Dollar werden.

(Julian Pilz – skysport.de)

Bild: Imago