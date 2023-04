Sinja Kraus steht beim WTA-Turnier in Bogota in der zweiten Qualifikationsrunde. Zum Auftakt besiegte die 20-jährige Tennisspielerin bei dem Sandplatzevent am Samstag die Deutsche Lena Papadakis 6:4,3:6,6:2. Nächste Gegnerin ist die Slowenin Dalila Jakupovic. Kraus hatte vor einer Woche ein ITF-Turnier in Mosquera (Kolumbien) gewonnen.

(APA)/Bild: Imago