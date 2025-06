Kraus scheitert in erster Wimbledon-Qualirunde

Für Sinja Kraus wird es nichts mit einem Platz im Wimbledon-Hauptfeld.

Die Tennis-Weltranglisten-155. verlor am Dienstag in der Auftaktrunde der Qualifikation für das Rasen-Grand-Slam-Turnier gegen die US-Amerikanerin Whitney Osuigwe nach 1:24 Stunden 3:6,4:6. Vor allem im zweiten Satz wäre für die 23-jährige ÖTV-Spielerin mehr möglich gewesen, da schaffte sie nach einer 4:2-Führung aber keinen Game-Gewinn mehr. In der Folge trifft Julia Grabher auf die Britin Amarni Banks.

