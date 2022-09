Krejcikova/Siniakova gewinnen Doppel in New York

Das tschechische Erfolgsdoppel Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova hat bei den US Open erneut abgeräumt. Die beiden 26-Jährigen entschieden das Finale in New York am Sonntag gegen Catherine McNally/Taylor Townsend (USA) mit einem 3:6, 7:5, 6:1-Erfolg für sich. Für Krejcikova und Siniakova ist es bereits der sechste gemeinsam Grand-Slam-Titel.

In diesem Jahr hatten Krejcikova/Siniakova, ab Montag Nummer zwei und eins der Doppel-Weltrangliste, bereits bei den Australian Open und in Wimbledon die Trophäen gewonnen. Krejcikova hatte zudem 2021 das Kunststück geschafft, in Paris sowohl im Einzel als auch im Doppel zu triumphieren.

(SID) / Bild: Imago