Krems eröffnet HLA-Runde mit knappem Sieg

UHK Krems hat am Mittwochabend mit einem knappen 30:29-Sieg bei den Fivers Margareten die dritte Runde eröffnet.

Der Halbfinalist der vergangenen Saison der Handball-Liga-Austria der Männer geriet nach einem zwischenzeitlichen 4:5 bis zum Schluss nicht mehr in Rückstand, dennoch hielten die Wiener das Match offen. Krems führt die Tabelle mit fünf Punkten aus drei Spielen vor den BT Füchsen und Bregenz (je 4/2) an. Die Runde wird am Freitag und Samstag fortgesetzt.

(APA) / Bild: GEPA