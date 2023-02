Die SV Ried muss wohl lange Zeit auf Denizcan Cosgun verzichten. Wie der Verein bekannt gibt, hat sich der 21-Jährige im Oberösterreich-Derby gegen den LASK (Spielbericht + VIDEO-Highlights) ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen.

Cosgun soll in den kommenden Tagen operiert werden. Der Offensivspieler wechselte am Anfang der Saison von Wacker Innsbruck zur SV Ried. In 14 Pflichtspielen in Ried gelang dem Offensivspieler bisher ein Assist.

Bild: GEPA