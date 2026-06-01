Kreuzbandriss! Kanada-Spieler fällt für WM aus

Co-Gastgeber Kanada muss bei der Fußball-WM auf Offensivspieler Marcelo Flores verzichten

Wie Nationaltrainer Jesse Marsch bestätigte, erlitt der 22-Jährige vom mexikanischen Spitzenklub Tigres UANL im Finale des CONCACAF Champions Cups gegen Deportivo Toluca (5:6 i.E.) einen Kreuzbandriss und fällt für das Turnier aus. „Das ist natürlich sehr traurig für ihn, wir fühlen mit ihm“, sagte Marsch.

Flores hatte erst in diesem Jahr seine Verbandszugehörigkeit zugunsten Kanadas gewechselt. Zuvor war der in Kanada geborene Flügelspieler, dessen Vater Mexikaner ist, in Testspielen für Mexiko aufgelaufen. Einen Ersatz für Flores nominierte Marsch zunächst nicht.

Fortschritte bei Davies

Positive Nachrichten gab es derweil von Bayern Münchens Alphonso Davies. Eine MRT-Untersuchung in der vergangenen Woche habe beim verletzten Kapitän des kanadischen WM-Kaders „wirklich gute Fortschritte“ gezeigt, sagte Marsch. Davies habe für gewöhnlich „einen guten Heilungsverlauf“, was ein ermutigendes Zeichen sei. Der 25-jährige Davies laboriert an einer Oberschenkelblessur.

Kanada trifft am 12. Juni in der Gruppe B zum Auftakt in Toronto auf Bosnien und Herzegowina. Es folgen die Duelle in Vancouver mit Katar (18. Juni) und der Schweiz (24. Juni). Zuvor stehen noch Vorbereitungsspiele gegen Usbekistan in Edmonton am Montag und gegen Irland in Montreal am Freitag an.

(SID) / Artikelbild: Imago