Kreuzbandriss! Lange Pause für Belgiens Onana

Der belgische Nationalspieler Amadou Onana hat sich im WM-Achtelfinale gegen die USA (4:1) offenbar einen Kreuzbandriss zugezogen. Das berichtet die New York Times. Der Mittelfeldspieler werde bis zu sieben Monate ausfallen, schreibt die Zeitung.

Onana, der seit 2024 bei Aston Villa unter Vertrag steht, war schon nach 21 Minuten ausgewechselt worden. „Wir fürchten, es ist eine ernsthafte Verletzung. Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team“, hatte Nationaltrainer Rudi Garcia schon kurz nach dem Abpfiff gesagt.

Onana (24) hatte sich gegen die USA das Knie verdreht, die zweite Halbzeit verfolgte er auf Krücken und mit einer Schiene um das rechte Bein. Belgien trifft am Freitag (21.00 Uhr MESZ) im Viertelfinale auf Europameister Spanien.