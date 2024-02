Kriechmayr im ersten Kvtifjell-Training bester Österreicher

Der Schweizer Niels Hintermann hat das erste Abfahrtstraining der Alpinen auf verkürzter Strecke in Kvtifjell als Schnellster absolviert. Er lag am Donnerstag 0,23 Sekunden vor Jared Goldberg (USA) und 0,26 vor Franjo von Allmen (SUI). Aus der dezimierten ÖSV-Speed-Truppe ragte Vincent Kriechmayr als Vierter (+0,70) heraus. Otmar Striedinger kam als 13. auf die Ergebnisliste, Daniel Danklmaier wurde 17.

Stefan Babinsky und Christoph Krenn fuhren als 24. und 25. ebenfalls in die Top 30. Dahinter rangierten Manuel Traninger (47.), Stefan Rieser (50.), Raphael Haaser (57.), Vincent Wieser (59.), Andreas Ploier (62.) und Lukas Feurstein (73.). Der Beginn des Zeitlaufs war wegen Nebels um eine Stunde nach hinten verlegt worden.

Die Läufer berichteten im Anschluss von weichen Pistenverhältnissen. „Von eisig sind wir weit entfernt“, merkte Striedinger an. „Prinzipiell ist das keine Abfahrt, die mir liegt“, meinte Odermatt (23.). „Die weiche Piste macht es noch schwieriger.“ Am Freitag (12.00 Uhr) ist ein zweites Training auf der Olympia-Strecke von 1994 angesetzt, die im Vorjahr nicht Teil des Weltcup-Kalenders der Männer war.

Am Samstag wird bereits die vorletzte Abfahrt der Saison ausgetragen, nachher folgt nur noch das Finale in Saalbach. Nach dem Super-G am Sonntag (jeweils 12.00 Uhr) verabschiedet sich der Männer-Weltcup für zwei Wochenenden in die USA. Die Rennen im kalifornischen Palisades Tahoe sowie in Aspen sind allerdings rein den Technikern vorbehalten.

Um die Abfahrts-Kugel kündigt sich bis zum Schluss ein Zweikampf zwischen Odermatt und Cyprien Sarrazin an. Der Schweizer liegt aktuell sechs Punkte vor dem Franzosen, der in Kitzbühel beide Abfahrten gewonnen hat. In der Super-G-Wertung ist Odermatt bereits deutlicher voran, Kriechmayr hat als Zweiter 121 Zähler Rückstand. Wie in der Abfahrt steht nach Kvitfjell nur noch Saalbach auf dem Programm.

(APA) / Artikelbild: GEPA