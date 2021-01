Kriechmayr über Super-G-Triumph in Kitzbühel: “Sehr große Genugtuung”

via

via Sky Sport Austria

Nach enttäuschenden Leistungen in den beiden Kitzbühel-Abfahrten hat Vincent Kriechmayr im Super-G zugeschlagen. “Dass es heute so funktioniert hat, ist schon ein schönes Ergebnis. Vor allem nach den Abfahrten eine sehr große Genugtuung”, sagte der Oberösterreicher im Sky-Interview.

Matthias Mayer erreichte trotz eines großen Fehlers in der Anfahrt zur Hausbergkante hinter dem Schweizer Marco Odermatt den dritten Platz. “Es war nicht perfekt, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe attackiert. Der Rückstand hat sich trotz des Fehlers am Oberhausberg in Grenzen gehalten. Damit bin ich sehr zufrieden natürlich”, sagte der Doppel-Olympiasieger.