Krieg in Nahost beeinflusst Paralympics: IPC bewertet Situation

Der Krieg im Nahen Osten nimmt auch Einfluss auf die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) werde „die Auswirkungen auf den Ablauf der Spiele, insbesondere auf die Anreise“ bewerten, hieß es in einem Statement der Dachorganisation wenige Tage vor der Eröffnung am Freitagabend in Verona.

„Wir stehen in engem Kontakt mit allen Delegationen, die an den Spielen teilnehmen, sowie mit anderen Interessengruppen“, teilte das IPC mit. Während der Großteil der 665 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits in Europa ist, beeinträchtigt die Schließung des Luftraums über dem Kriegsgebiet die Ankunft einiger Delegationen in Norditalien.

Der Australier Michael Milton sitzt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Katars Hauptstadt Doha fest. Es gebe „noch keinen Zeitplan“ für die Weiterreise, sagte der alpine Skirennfahrer dem US-Rundfunksender NPR am Sonntag.

Paralympics werden am Freitag eröffnet

„Wir möchten zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellungnahme zum Status einzelner Delegationen oder Interessengruppen abgeben“, teilte das IPC mit, versicherte aber, gemeinsam mit den Organisatoren „intensiv“ daran zu arbeiten, „Lösungen für die Betroffenen zu finden“.

Die Winterspiele werden am Freitag im Amphitheater von Verona eröffnet, am Tag darauf stehen die ersten Wettbewerbe an.

