Krisch über Lizenz für 2023/24: „Wird eine Herausforderung“

via

via Sky Sport Austria

Die finanzielle Situation beim FK Austria Wien bleibt weiter angespannt. Die Lizenz für die Saison 2023/24 wird am Verteilerkreis wohl wieder eine Herausforderung, wie Vorstand Gerhard Krisch bei einer Pressekonferenz des Bundesligisten am Donnerstag betont.

„Wir haben einen ganz klaren Plan, wie wir Erlöse steigern und die Kosten senken wollen. Der hat mit dem Investoreneinstieg begonnen“, so Krisch. Rückschritte soll es durch den Krieg in der Ukraine gegeben haben. „Das hat uns einen siebenstelligen Betrag gekostet und unseren Plan um zwei Jahre verlängert. Aber der Plan liegt am Tisch.“

Die kommenden Jahre werden am Verteilerkreis wohl weiterhin finanziell angespannt bleiben. „Wir haben einen Rucksack, den wir Schritt für Schritt abbauen müssen. Dieser Rucksack wäre schneller abzubauen, wenn wir sportliche Erfolge im internationalen Bereich schaffen können“, sagte Krisch. Bei der Lizenzvergabe im März muss in Wien Favoriten demnach wohl wieder gezittert werden.

„Wirtschaftlich ist und bleibt es eine Herausforderung“