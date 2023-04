Krisch zur Lizenz: „Ich hoffe, am Mittwoch ist es Geschichte“

via

via Sky Sport Austria

Am Freitagabend endete die Einreichungsfrist aller Vereine, die keine Lizenz in erster Instanz erhalten haben. Im Sky-Interview bestätigt Gerhard Krisch, Vorstand der Wiener Austria, die fristgerechte Einreichung der nachzubringenden Unterlagen und hofft, dass das Theater rund um die Lizenz am Mittwoch positiv für die Wiener Austria endet.

„Ich war zuversichtlich, ich bin zuversichtlich, ich bleibe zuversichtlich und ich hoffe, am Mittwoch ist es Geschichte“, so Krisch.

Warten müssen auch Haris Tabakovic und Dominik Fitz, beide fehlen aufgrund Sperren beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt.