Krisen-Duell in Hütteldorf: Rapid empfängt den WAC

In der ADMIRAL-Bundesliga geht der Grunddurchgang am Wochenende mit der 20. von 22 Runden in seine finale Phase. Am Samstag kommt es in Wien-Hütteldorf zum Duell zwischen dem SK Rapid und Wolfsberg – zwei Clubs, die mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet sind, nun aber Gefahr laufen, die Meistergruppe zu verpassen.

Rapid vs. WAC am Samstag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X live streamen!

Rapid (7.) und Wolfsberg (9.) haben einen bzw. zwei Zähler Rückstand auf den wichtigen sechsten Platz. Allerdings warten die Wiener seit zwölf Pflichtspielen, davon sieben in der Liga, auf einen Sieg. Nummer 13 soll endlich zum Erfolg führen. „Wenn man auf die Top sechs schaut, ist es einfach notwendig, dass wir einmal einen vollen Erfolg haben“, sagte Sportgeschäftsführer Markus Katzer. Auch Trainer Johannes Hoff Thorup spricht von einem Pflichtsieg. Der Däne, der am Donnerstag 37 wurde, versuchte nach der Derby-Pleite Rapid Selbstvertrauen einzuimpfen. „Wenn wir nicht an uns glauben, dann können wir nicht erwarten, dass es die anderen tun.“ Jannes Horn und Petter Nosa Dahl stehen wieder zur Verfügung.

Auch die Lavanttaler hatten 2026 noch nichts zu feiern. Nach dem Cup-Aus gegen Salzburg holte die Truppe von Coach Ismail Atalan gegen die Nachzügler GAK (2:2) und Blau-Weiß Linz (1:2) nur einen Punkt. Das Restprogramm ist knackig: Nach Rapid warten noch Sturm Graz und der LASK. „In der Kabine ist der Glaube hoch, dass wir in der Lage sind, Rapid zu schlagen und auch die nächsten drei Spiele zu gewinnen. Wir haben eine unfassbare Qualität, dass wir gegen jede Mannschaft Tore erzielen können“, sagte Atalan, dem Donis Avdijaj (Oberschenkel) ausfällt. Dafür kehren die zuletzt gesperrten Rene Renner und Marco Sulzner zurück.

(APA) Foto: GEPA