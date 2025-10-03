Krisenduell: Ried und WSG Tirol hoffen auf Befreiungsschlag

Ried und WSG Tirol holten in den jüngsten drei Runden mit nur einem Punkt die gleiche Ausbeute. Ein Ende der sieglosen Serie, die im Falle der Tiroler nach einem Traumstart gar schon fünf Partien andauert, haben daher beide Teams im Visier.

„Die Verhältnisse sind leistungstechnisch wahrscheinlich ähnlich. Aber egal ob übermächtig oder auf Augenhöhe – wenn wir es schaffen, gute Leistungen zu bringen, dann können wir gegen jeden Gegner gefährlich und unangenehm sein“, sagte WSG-Coach Philipp Semlic.

Sein Team hat als einziges in der Liga in jedem Spiel getroffen, aber auch immer mindestens ein Gegentor kassiert. „Wir können uns richtig einschätzen, träumen nicht von den warmen Heidelbeeren. Wir wissen, dass wir jetzt wie das Eichhörnchen Punkte sammeln müssen, um – wenn der Strich und die Punkteteilung da sind – gut vorbereitet für das untere Play-off zu sein“, erläuterte Semlic. Für die Rieder gilt das als Aufsteiger genauso. Sie peilen im fünften Anlauf den ersten Heimsieg an. „Das wäre ein nächster wichtiger Meilenstein auf unserem Weg“, unterstrich Ried-Trainer Maximilian Senft.

(APA) Foto: GEPA