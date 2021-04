Krisengipfel & Trainereffekte: Die Fakten zur 25. Runde der Qualifikationsgruppe

via

via Sky Sport Austria

Neue Runde in der Qualifikationsgruppe zwischen Europacup-Hoffnungen und Abstiegssorgen: Auch am 25. Spieltag kämpfen die sechs Teams der unteren Tabellenhälfte um wichtige Punkte. So gastiert der TSV Hartberg bei der Admira, die SV Ried fordert den SCR Altach und der SKN St. Pölten empfängt den FK Austria Wien.

Alle Matches seht ihr ab 16 Uhr wie gewohnt live und exklusiv auf Sky Sport Austria!

Hier seht ihr die interessantesten Fakten und brisantesten Statistiken zum 25. Spieltag am Samstag:

St. Pölten – Austria

Nach dem misslungenen Comeback unter Georg Zellhofer in der Vorwoche soll der Punktegewinn beim zweiten Anlauf klappen.

Der SKN St. Pölten ist schon seit sechs Spielen sieglos und gewann nur eines der letzten 14 Spiele.

und gewann nur eines der letzten 14 Spiele. Darüber hinaus verlor der SKN fünf Heimspiele in Folge , wie letztmals 2017/18 (sogar 8 Niederlagen). Diese Serie

endete damals gegen Austria Wien.

, wie letztmals 2017/18 (sogar 8 Niederlagen). Diese Serie endete damals gegen Austria Wien. Zum ersten Mal verloren die Niederösterreicher drei Heimspiele in Folge ohne eigenen Treffer.

Die krisengeplagte Austria hofft auf ein Erfolgserlebnis zum Ende der Woche und will die solide Bilanz in Niederösterreich fortsetzen.

Der FK Austria Wien gewann nur sieben der ersten 24 BL-Spiele – nur 2006/07 und 2019/20 (je 6)

weniger.

– nur 2006/07 und 2019/20 (je 6) weniger. Allerdings ist die Austria seit fünf Auswärtsspielen in St. Pölten unbesiegt (2 Siege, 3 Remis).

(2 Siege, 3 Remis). Erstmals in dieser Spielzeit verloren die Favoritener aber zwei Auswärtsspiele in Folge. Drei Niederlagen wären ein negatives Novum für Peter Stöger.

Admira – Hartberg

Die Admira ist nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen besonders gefordert und will das Tabellenende verlassen.

In der bisherigen Saison kassierte die Admira 52 Gegentreffer und damit die meisten seit 23 Jahren.

und damit die meisten seit 23 Jahren. Erstmals sind die Südstädter zuhause seit vier Ligaspielen sieglos , ein ungewohnter Negativtrend für Coach Damir Buric.

, ein ungewohnter Negativtrend für Coach Damir Buric. Die Admira hält derzeit bei erst vier Saisonsiegen, dies ist die schlechteste Bilanz seit der Saison 2001/02.

Hartberg hat die Spitzenposition in der Qualifikationsgruppe zurückerobert und gastiert beim heimlichen “Lieblingsgegner” in der Südstadt.

Der TSV Hartberg gewann gegen die Admira fünf BL-Spiele in Folge sowie insgesamt sechs Partien – jeweils Vereinsrekord.

sowie insgesamt sechs Partien – jeweils Vereinsrekord. Seit dem Aufstieg trafen die Oststeirer gegen die Admira 17 Mal – nur gegen Rapid gelangen mehr Tore (18).

– nur gegen Rapid gelangen mehr Tore (18). Allerdings verlor Hartberg erstmals in dieser Saison zwei Auswärtsspiele in Folge.

Ried – Altach

Die SV Ried befindet sich unter Neo-Coach Andreas Heraf weiter im Aufwind, nach zuletzt zwei Siegen sind die Innviertler gegen Altach gefordert.

Die Statistik spricht für einen Sieger: Ried spielte daheim gegen Altach nie unentschiede n (10 Siege, 3 Niederlagen).

n (10 Siege, 3 Niederlagen). Andreas Heraf ist der erste Ried-Trainer seit mehr als 20 Jahren, der seine ersten zwei BL-Spiele gewann .

. (Historischer) Lieblingsgegner: Von März 2007 bis September 2015 triumphierten die Innviertler gegen Altach in acht BL-Heimspielen am

Stück.

Auch beim SCR Altach brachte ein Trainerwechsel eine besondere Wende, im besten Fall können die Vorarlberger sogar auf den zweiten Platz der Qualifikationsgruppe vorrücken.

Der SCR Altach gewann gegen Ried erstmals zwei BL-Spiele in Folge und somit die beiden Spiele der bisherigen Saison.

und somit die beiden Spiele der bisherigen Saison. Altach gewann vier der sechs BL-Spiele unter Canadi – unter Alex Pastoor gab es in 18 Spielen nur drei

Siege.

– unter Alex Pastoor gab es in 18 Spielen nur drei Siege. Emanuel Schreiner erzielte gegen seinen oberösterreichischen Ex-Verein alle seiner vier Saisontore durch zwei Doppelpacks.

(Red./OPTA).

Beitragsbild: GEPA.