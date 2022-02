Krisensitzung nach BVB-Desaster! Bosse tagen nach Sky Infos mit Rose

Nach Informationen von Sky steht eine Entlassung von Rose aktuell aber nicht zur Debatte. Das könnte sich allerdings ändern, sofern das Ziel Champions League-Qualifikation in Gefahr gerät. Dann könnte auch auf der Trainerposition noch einmal Bewegung reinkommen.

Hummels rechnet mit BVB-Fußball ab

Der BVB hat nach der 2:4-Heimpleite gegen die Glasgow Rangers in der Europa League nur noch Außenseiterchancen, um doch noch eine Runde weiterzukommen. Deutliche Worte fand nach der Partie Mats Hummels: „Wir spielen viel unsinnigen Fußball. So kannst du mal gewinnen und mal verlieren“, sagte Mats Hummels bei RTL. „Aber so wirst du nie erfolgreich sein.“