Kristensen nach Achtelfinal-Einzug: „Mehr als verdient“

via

via Sky Sport Austria

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch einen historischen Erfolg gefeiert. Österreichs Serienmeister gewann das Geister-Heimspiel gegen den FC Sevilla durch ein Tor von Noah Okafor (50.) mit 1:0, beendete damit die Gruppe G als Tabellenzweiter und schaffte so als erster österreichischer Verein überhaupt den Aufstieg in die K.o.-Phase der Fußball-Champions-League.

Rasmus Kristensen nach dem Spiel im Sky-Interview: „Wir haben heute unseren Matchplan perfekt umgesetzt und eine der besten Mannschaften in Europa geschlagen. Wahnsinn. Wir brauchen nicht über Glück reden. Mehr als verdient, dass wir in der nächsten Runde sind.“