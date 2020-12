Kristensen vor Duell gegen Atletico: “Alles oder nichts”

Der FC Salzburg hat im heutigen Duell mit Atletico Madrid (JETZT live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass das Spiel live streamen) die große Chance auf den erstmaligen Einzug in die K.O.-Phase der Champions League. Vor allem die Defensive wird im heutigen Entscheidungsspiel gefordert sein – Verteidiger Rasmus Kristensen will mit vollem Einsatz den historischen Erfolg erreichen.

“Es ist alles oder nichts. Das ist das beste Gefühl”, strotzt der dänische Defensivmann vor Motivation. Mit Atletico haben die Salzburger nach der Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen: “Wir haben gutes Selbstvertrauen und haben auch in Madrid gut gespielt. Ein bisschen mehr Glück und wir hätten dort zumindest einen Punkt gekriegt.”

Nach Verletzungsproblemen in der Vorsaison will Kristensen nun weiter in Salzburg durchstarten: “Das letzte halbe Jahr war für mich nicht so einfach. Jetzt haben wir diese Möglichkeit und das müssen wir schaffen.”