Kristensen wechselt nach Leeds-Abstieg in die Serie A

Nach dem Abstieg von Leeds United aus der Premier League wechselt Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen leihweise in die italienische Serie A zur AS Roma.

Wie Sky Italia-Reporter Gianluca di Marzio bereits vor einigen Wochen auf Twitter mitteilte, sei AS Roma stark an den Dänen interessiert gewesen. Nun vermelden die Engländer die Leihe des Dänen. Der Ex-Salzburger wechselte vergangenen Sommer zu Leeds und unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Bereits in der Vergangenheit Interesse gezeigt

Bereits in der vergangenen Saison hatte die Roma Gespräche mit Salzburg aufgenommen, um den dänischen Verteidiger in die italienische Hauptstadt zu holen. Die Bullen sollen demnach 15 Millionen Euro verlangt haben, was den Giallorossi zu hoch erschien.

Bild: Imago