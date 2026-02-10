Kritik an Amorim: „Er hat diesem Jungen ein Jahr seiner Karriere geraubt“
Der Trainerwechsel hat sich bei Manchester United bislang voll ausgezahlt. Unter Michael Carrick eilen die Red Devils zurzeit von Sieg zu Sieg – auch dank eines zuvor auf dem Abstellgleis geparkten Talents.
Unter Ruben Amorim fand Kobbie Mainoo so gut wie gar keine Berücksichtigung. Nun ist er ein wichtiger Faktor für den Aufschwung Uniteds.
Bis zur Entlassung des portugiesischen Coaches war es eine trostlose Saison für Manchester United und Kobbie Mainoo. Der Klub schlingerte durchs Tabellenmittelfeld, der 20-Jährige kam nicht über die Reservistenrolle hinaus, stand nie länger als 45 Minuten auf dem Platz und musste zwischendurch verletzungsbedingt aussetzen.
Doch dann kam die Wende!