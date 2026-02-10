Kritik an Amorim: „Er hat diesem Jungen ein Jahr seiner Karriere geraubt“

Seitdem Carrick Mitte Januar das Ruder übernahm, läuft es prächtig. Für United – und für Mainoo. Der Trainer beorderte den wiedergenesenen Mittelfeldspieler direkt in die Startelf und sollte es anschließend nicht bereuen. Auf der Doppel-Sechs neben Casemiro blüht der junge Engländer regelrecht auf. United holte seitdem vier Siege aus vier Premier-League-Partien – darunter Überraschungserfolge wie das 2:0 im Stadtderby gegen City oder der 3:2-Auswärtscoup bei Spitzenreiter Arsenal – und stürmte auf Rang vier.

In all diesen Partien stand der 20-Jährige nicht nur in der Anfangsformation, sondern gar über die volle Distanz auf dem Feld. Die Statistiken belegen die Leistungsexplosion des Youngsters. Mainoo legte zwei Treffer auf und beim kürzlichen Heimerfolg gegen Tottenham (2:0) spielte er 33 Pässe im letzten Drittel des Felds. Damit erzielte er den höchsten Wert aller Akteure in der gesamten Liga an diesem Wochenende.

Carrick: „Eine Freude, ihm zuzusehen“

„Er hat sich sofort eingefunden und seinen Rhythmus gefunden, was nach einer Auszeit nicht einfach ist. Wir wissen, dass er mit dem Ball umgehen kann, und ich bin sicher, dass er sich mit der Zeit weiter verbessern wird. Wir müssen geduldig sein und dürfen nicht immer zu viel von ihm erwarten“, lobte Carrick seinen Schützling und ergänzte: „Es ist eine Freude, ihm zuzusehen. Er hat bereits viel Erfahrung in wichtigen Spielen und Drucksituationen gesammelt, was ihm dabei helfen wird, sich weiterzuentwickeln und das Spiel zu lernen.“

PL-Legende Gary Lineker blies im Podcast „Rest is Football“ ins gleiche Horn, was die Fähigkeiten Mainoos betrifft: „Ich weiß, dass sein Bruder ein wenig Ärger bekommen hat, weil er auf seinem T-Shirt ‚Free Kobbie‘ geschrieben hatte, aber sein Bruder hat absolut Recht. Was hat er (Amorim) sich dabei gedacht?“

Lineker kritisiert Amorim

Unter dem Portugiesen fristete Mainoo ein tristes Reservistendasein.Um Spielpraxis zu erlangen, stand gar ein Abschied im Winter im Raum. Die Verantwortlichen bei United werden froh sein, dass es dazu nicht gekommen ist.

„Wenn ich Kobbie Mainoo wäre – und ich sage das im Scherz -, würde ich darüber nachdenken, ob ich ihn (Amorim) verklagen sollte. Er hat diesem Jungen ein Jahr seiner Karriere geraubt“, legte Lineker nach und weiter: „Dieser Junge ist ein wunderbarer Fußballer. Gott, bei ihm sieht alles so einfach aus. Er will den Ball, er nimmt ihn an, egal wer um ihn herum ist, und er dreht sich, trifft immer die richtigen Entscheidungen, er ist anmutig.“

Feststeht: Konserviert Mainoo seine beeindruckenden Leistungen, dürfte er auch wieder ein Thema für Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel werden. Zuletzt stand er im September 2024 im Aufgebot der „Three Lions“, doch ein Mainoo in dieser Verfassung ist ein No-Brainer. Das wird spätestens jetzt auch Rubem Amorim wissen.

