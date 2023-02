Kritik an Haaland wächst: „City ein schwächeres Team mit ihm“

Nach der Ligapleite von Manchester City gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Sonntag (0:1) wird die Kritik an Stürmerstar Erling Haaland lauter. Vor allem in England sehen einige Experten den Norweger trotz einer beeindruckenden Quote von 25 Toren in 20 Ligaspielen immer kritischer.

„Man City ist ein anderes, ein schwächeres Team mit Haaland“, sagte Sky UK-Experte und Ex-Liverpool-Profi Jamie Carragher.

Die Umstellung von der deutschen Bundesliga auf die Premier League hat Haaland laut Carragher noch nicht geschafft. „Er ist aus einer Konter-Liga gekommen, in der man sein unglaubliches Tempo gesehen hat. So etwas sieht man hier bei City nicht. Er hat sich möglicherweise den falschen Klub ausgesucht, um das Beste aus sich herauszuholen“, so Carraghers Urteil.

VIDEO-Highlights: Tottenham Hotspur – Manchester City 1:0

Dies sei aber nicht sein Fehler. „Manchester City spielt keinen Konterfußball, das ist nicht der Guardiola Style. Bei City läuft der Ball langsam, sie zwingen den Gegner hinten rein und nach Ballverlust wollen sie ihn schnell wieder erobern“, so Carragher weiter.

Laut Carragher habe das Team im Vergleich zur Vorsaison einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. „Man City hat als Team genauso viele Tore geschossen, aber sie kassieren mehr und es ist deutlich einfacher, gegen sie zu kontern“, sagte die Liverpool-Legende.

Neville und Souness nehmen Haaland in Schutz

Verteidigt wurde Haaland in der Diskussion um seine Person von Sky UK-Experte Gary Neville. „Haaland macht die Läufe. Er ist bereit zu gehen, seine Mitspieler spielen die Pässe nur nicht. Die Anzahl der Läufe, die er macht und die ignoriert werden, ist unglaublich“, nahm Neville den ehemaligen Salzburg-Stürmer in Schutz.

Auch der frühere Liverpool-Spieler Graeme Souness sieht die Hauptschuld für Citys durchwachsene Leistungen nicht bei Haaland. „Wenn ich Man City wäre, würde ich zum Trainer sagen: ‚Lass ihn uns nutzen, lass ihn seine größten Stärken nutzen.‘ Das tun sie im Moment nicht, sie bekommen den Ball nicht schnell genug zu ihm“, erklärte Souness.

Seit seinem Sommerwechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City hat Haaland in 28 Pflichtspielen für die Skyblues 31 Treffer erzielt.

Bild: Imago